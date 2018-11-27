ВТБ планировал выполнить все обязательства перед вкладчиками своего дочернего банка на Украине, но из-за судебных ограничений теперь не может сделать этого, заявил глава госбанка Андрей Костин, выступая на форуме «Россия зовет!».

«Не скрывая, нам говорили, чтобы вас не было больше на Украине. Ну, хорошо, мы готовы, только дайте нам цивилизованно уйти. Мы за последние годы вернули примерно 800 миллионов долларов депозитов населению. В общем-то осталось сегодня корпоративных и частных депозитов на сумму 100 миллионов долларов. Небольшая сумма, мы готовы были рассчитаться, до конца следующего года мы планировали это сделать. Нам не дали», — констатировал Костин.

Апелляционный суд Киева 5 сентября арестовал акции украинских «дочек» Сбербанка , ВТБ и ВЭБа. Структурам российских госбанков запретили ликвидировать или реорганизовывать юрлица, а также отчуждать любое имущество. По словам Костина, это вызвало у банка «ВТБ Украина» проблемы с ликвидностью.

«Конечно, в этих условиях мы были честными перед нашими клиентами. Сказали: «Не надо больше денег в банк приносить, не надо депозиты размещать в наш банк», потому что мы в общем-то чувствовали себя очень неуверенно долгое время», — отметил глава госбанка.

Второй дочерний банк ВТБ на Украине — БМ-Банк прекратил свою деятельность в ноябре, сдав лицензию.