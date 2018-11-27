ВТБ планирует купить ряд активов у группы «Сумма» с целью дальнейшей перепродажи. Об этом рассказал первый заместитель президента — председателя правления госбанка Юрий Соловьев на пресс-брифинге.

«Сумма» смотрит еще на ряд продаж своих активов, поэтому мы остаемся заинтересованными. Наш бизнес как инвестиционного подразделения смотреть интересные сделки, как с «Трансконтейнером». Мы сразу нашли покупателя. Поэтому мы находимся в переговорах по ряду активов», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.