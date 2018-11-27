Информация о кредите в 12 млрд долларов, выданных банком ВТБ Центрально-Африканской Республике, появилась в отчете в результате технической ошибки, данные будут скорректированы, сообщил РБК представитель ВТБ.

Ранее агентство Reuters сообщило, что в квартальном отчете ВТБ, опубликованном Центробанком, была информация об этом кредите. «В таблице рядом с Центрально-Африканской Республикой значилась сумма 801,9 миллиарда рублей (12 миллиардов долларов), которая более чем в шесть раз превышает годовой объем производства страны», — говорилось в сообщении Reuters.

Представитель правительства ЦАР Анге Максим Казаги заявил Reuters, что информация о кредите звучит неправдоподобно. «У меня нет этой информации. Но это звучит неправдоподобно, потому что сумма в 11 миллиардов долларов превышает способность нашей страны обслуживать долг», — заявил Казаги.

Он добавил, что ЦАР является членом Международного валютного фонда (МВФ). «Когда член МВФ хочет взять кредит, он должен обсудить это с МВФ», — отметил чиновник.