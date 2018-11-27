Банк ВТБ, РЖД и компания «ТрансТелеКом» заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве в реализации нового проекта — «Единая транспортная карта РЖД» (ЕТК РЖД). Подписание состоялось в рамках десятого ежегодного инвестиционного форума «ВТБ Капитала» «Россия зовет!».

Как поясняется в сообщении ВТБ, единая транспортная карта представляет собой единый платежный инструмент для оплаты проезда в железнодорожном транспорте (в поездах дальнего следования и пригородного сообщения), оплаты товаров и услуг в поездах, а также на железнодорожных вокзалах и остановочных пунктах (услуг холдинга «РЖД» и партнеров программы).

Подписанное соглашение предусматривает сотрудничество компаний по таким направлениям, как взаимодействие в рамках обеспечения работы центра транспортных трансакций ЕТК, интеграция информационных систем банка ВТБ и ОАО «РЖД», апробация технологии применения ЕТК и выработка решений по развитию проекта.

«Для пассажиров единая транспортная карта станет удобным инструментом оплаты товаров и сопутствующих услуг, имеющим функцию безналичной оплаты с использованием средств электронного кошелька. Она позволит интегрировать разрозненные билетные решения как в дальнем, так и в пригородном железнодорожном сообщении», — отмечают в ВТБ, уточняя, что держатели карты смогут участвовать в программе лояльности РЖД, пользоваться специальными предложениями и тарифами.



Пополнение ЕТК будет доступно через сайт РЖД или мобильное приложение «РЖД Пассажирам», через сеть банкоматов ВТБ, а также наличными в кассах на вокзалах. ВТБ предоставит технологию электронного кошелька, которая обеспечивает проведение трансакций, операции списания и зачисления денежных средств по карте ЕТК. Компания «ТрансТелеКом» отвечает за технологические процессы при создании нового продукта, обеспечивающие возможность хранения баланса на самой карте, что позволит пользоваться ею в режиме отсутствия доступа к сети Интернет.

