Банк ВТБ и «ДОМ.РФ» в рамках десятого ежегодного инвестиционного форума «ВТБ Капитала» «Россия зовет!» подписали меморандум о расширении сотрудничества в целях дальнейшей реализации совместной программы по выпуску облигаций с ипотечным покрытием в рамках «Фабрики ИЦБ».

Как указано в сообщениях, распространенных сторонами сделки, меморандум предусматривает выпуск ипотечных облигаций объемом до 500 млрд рублей в период 2019—2021 годов. Облигации будут обеспечены пулами ипотечных кредитов, выданных группой ВТБ, и поручительством «ДОМ.РФ».

ВТБ и «ДОМ.РФ» в 2016 году подписали меморандум, который предусматривал сделки по ипотечной секьюритизации в рамках «Фабрики ИЦБ» объемом 100 млрд рублей. На сегодняшний день объем реализованных сделок превысил запланированный. ВТБ уже закрыл две сделки в рамках «Фабрики ИЦБ» общим объемом 122,5 млрд рублей и сейчас готовит третью трансакцию.

По словам президента — председателя правления ВТБ Андрея Костина, развитие рынка ипотечной секьюритизации в России позволит повысить доступность жилья для населения, а «Фабрика ИЦБ» представляет собой эффективный рыночный инструмент, который дает импульс росту этого сегмента. ВТБ планирует и в дальнейшем сотрудничать с «ДОМ.РФ» в этой сфере.

«Развитие «Фабрики ИЦБ» наряду с переводом рынка в электронный формат даст возможность снизить стоимость ресурсов для банков и, как следствие, позволит сделать доступнее ипотеку для граждан», — подчеркнул генеральный директор «ДОМ.РФ» Александр Плутник.



Стороны также отметили заинтересованность в совместном развитии рынка ипотечного жилищного кредитования, совершенствовании его инфраструктуры, повышении прозрачности и стандартизации инвестиционных инструментов, снижении трансакционных издержек рефинансирования ипотечных кредитов и привлечении широкого круга инвесторов, снижении стоимости ресурсов, привлекаемых в сферу ипотечного жилищного кредитования, отмечается в релизах ВТБ и «ДОМ.РФ».