Глава банка ВТБ Андрей Костин заявил, что информация о выдаче кредита Центрально- Африканской Республике (ЦАР) на сумму 802 млрд рублей, которая содержалась в отчете банка, на самом деле относилась к Кипру. Об этом Костин сказал в среду в интервью телеканалу РБК, передает ТАСС.

«Это ошибка. Мы докажем, конечно, это бухгалтерия ошиблась, — заметил Костин. — Там еще Ватикан у нас звучит, перепутали с Кипром ЦАР, да». «Я еще не имею возможности разобраться в этом. У нас сейчас проводится расследование, закончится форум, и я этим вопросом займусь», — добавил глава ВТБ.

Он также отметил, что в банке «недавно произошла смена главного бухгалтера, бухгалтерских работников». «Я еще не имею возможности разобраться в этом. У нас сейчас проводится расследование, закончится форум, и я этим вопросом займусь», — сказал Костин, добавив, что на сегодняшний день отчетность уже исправлена.