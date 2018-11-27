Китай поднял оценку биткоина, ранее признанного экспертами девятнадцатой лучшей криптовалютой, на тринадцатое место в новой редакции рейтинга криптовалют. При этом число оцениваемых проектов составило 33 и не изменилось по сравнению с прошлым выпуском.

EOS продолжает занимать первую строчку, еthereum – вторую. Оба проекта сохраняют свои позиции начиная с июня. Bitcoin сash, однако, на фоне своего недавнего спорного хард форка опустился на одну позицию и теперь занимает двадцать девятое место. Decred замкнул список, а выше него оказался NEM, который ранее находился на последней позиции, сообщает Ttrcoin .

Крипто-проекты были оценены на основании их технологической составляющей, практической значимости и идейного потенциала, а также получили общие оценки. По показателю идейного потенциала биткоин занимает лидирующую позицию, технологических возможностей – EOS, практической ценности – еthereum.