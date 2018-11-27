Банк России не видит рисков для финансовой стабильности РФ из-за разгона потребительского кредитования. Об этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила в ходе пресс-подхода на форуме «Россия зовет!».



«Мы сейчас видим, что склонность к потребительскому кредитованию растет, и считаем абсолютно естественным восстановление потребительской способности, потому что экономика постепенно растет и восстанавливается. Рисков для финансовой стабильности с точки зрения потребительского кредитования роста мы также не видим. Потому что тот высокий рост потребительского кредитования был связан с восстановлением после спада», — рассказала она.

«В целом доля покупок товаров в кредит пока не очень высокая», — отметила Набиуллина.