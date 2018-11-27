За неполный 2018 год рынок покинули около 2 тыс. микрофинансовых институтов, рассказала директор СРО «МиР» Елена Стратьева.

Среди них 500 микрофинансовых организаций, 700 ломбардов и 300 кредитно-потребительских кооперативов. Такие данные она озвучила на Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности в Санкт-Петербурге.

Согласно реестру ЦБ РФ, сейчас в России действует чуть более 2 тыс. микрофинансовых организаций.