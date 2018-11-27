В Санкт-Петербурге вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве с недвижимостью под предлогом заключения с гражданами договоров займа. Сообщение об этом опубликовано на сайте Генпрокуратуры РФ.

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор по уголовному делу в отношении Ефима Стецюка и Александра Солдатенкова. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (в мошенничество в особо крупном размере в составе организованной группы, повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение).

Установлено, что в 2014 году Стецюк создал организованную преступную группу для хищения имущества граждан путем совершения незаконных сделок с недвижимостью. В состав группы также входил и Солдатенков.

На веб-сайте был размещен текст рекламного содержания с информацией о выдаче населению Санкт-Петербурга и Ленинградской области займов в виде наличных денежных средств под залог недвижимого имущества. Все условия займа при этом не разъяснялись.

Предполагалось заключение с гражданами договора денежного займа, по которому возврат денег обеспечивался передачей в залог недвижимого имущества граждан. При этом передача имущества оформлялась договором купли-продажи либо дарения, а переход права собственности должен был регистрироваться до истечения срока исполнения обязательств по договору.

В результате 20 граждан лишились права на жилые помещения. Им был причинен ущерб на общую сумму более 50 млн рублей.

Часть похищенных квартир возвращена собственникам, на остальные наложен арест до окончания рассмотрения в суде исковых заявлений собственников жилья.



Суд признал фигурантов виновными и назначил им наказание: Стецюку — шесть лет лишения свободы, Солдатенкову — пять лет. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.