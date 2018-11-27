Микрофинансовые организации (МФО) первыми среди микрофинансовых институтов переходят на единый план счетов (ЕПС). В связи с этим СРО «МиР» предлагает использовать их практику для распространения на других участников этого рынка — в частности, ломбарды и кредитно-потребительские кооперативы.

Такую идею озвучила на Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности в Санкт-Петербурге глава СРО «МиР» Елена Стратьева.

Напомним, все российские МФО должны перейти на единый план счетов до 1 января 2019 года. Ломбарды и КПК сделают это с 2020 года.