Из-за принятия ряда новых законодательных инициатив сегмент PDL, или займов до зарплаты, исчезнет совсем, уйдет «в тень» или перетечет в сегмент Installment (микрозаймы на срок более 30 дней, включая микрозаймы под залог недвижимости), опасаются в СРО «МиР».

Речь, например, идет об ограничении максимальной ставки микрозаймов на уровне 1% в день и ограничении полной стоимости микрозайма до полуторакратного размера. Такую информацию озвучила на Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности в Санкт-Петербурге глава СРО «МиР» Елена Стратьева.

«Несмотря на то что изменения направлены на PDL и микрофинансовые организации, мы считаем, что они коснутся всего рынка (некредитных организаций), — сказала Стратьева. — Это будет жестокий передел, в котором пострадают все».