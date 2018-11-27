Совокупный кредитный портфель микрофинансовых организаций вырос за последние 12 месяцев на треть или 32%, достигнув 148 млрд рублей. Об этом рассказал заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин, выступая на Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности в Санкт-Петербурге.

Несмотря на планомерное снижение количества МФО в России, количество договоров с ними только растет, сообщал ранее Чистюхин.