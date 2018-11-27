Германия и Франция выступают против ужесточения существующих санкций в отношении России на фоне инцидента в Керченском проливе, сообщило в среду издание Welt со ссылкой на дипломатические источники в Европейском союзе.

Как сообщает издание, во вторник на секретном заседании комитета по политике и безопасности в Брюсселе дипломаты обеих стран заявили, что сейчас важно принимать «меры по укреплению доверия». По словам источников в ЕС, санкции к ним не относятся.

Вместо этого, как сообщает газета, правительства Германии и Франции хотят «продолжить свои дипломатические усилия» при учете роли Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которую она может сыграть для разрешения ситуации в Керченском проливе.

В воскресенье три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы РФ.