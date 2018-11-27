«Надеюсь, что до этого дело не дойдет. Хочется надеяться на разумные подходы», — подчеркнул первый вице-премьер — министр финансов РФ.
Возможные санкции на российский госдолг малоприятны как для РФ, так и для инвесторов, которые его покупают, заявил в ходе выступления на форуме «Россия зовет!» первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов.
«Если мы сейчас рассматриваем в части финансовых санкций санкции на долг, конечно, они малоприятны и России, и тем инвесторам, которые участвуют в покупке долга», — сказал он.
«Надеюсь, что до этого дело не дойдет. Хочется надеяться на разумные подходы», — подчеркнул Силуанов.
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