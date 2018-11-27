Возможные санкции на российский госдолг малоприятны как для РФ, так и для инвесторов, которые его покупают, заявил в ходе выступления на форуме «Россия зовет!» первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Если мы сейчас рассматриваем в части финансовых санкций санкции на долг, конечно, они малоприятны и России, и тем инвесторам, которые участвуют в покупке долга», — сказал он.

«Надеюсь, что до этого дело не дойдет. Хочется надеяться на разумные подходы», — подчеркнул Силуанов.