Государство создает все условия для работы инвесторов, заявил в ходе выступления на форуме «Россия зовет!» первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Мы создаем условия для того, чтобы инвесторам лучше работалось. Что это такое: это снижение административных барьеров. Мы разработали сейчас с ЦБ план по тому, чтобы стимулировать расчеты в рублях, чтобы облегчать валютное законодательство, облегчать действия наших экспортеров и так далее. Безусловно, умеренно жесткая бюджетная денежно-кредитная политика способствует тому, что у нас все всегда предсказуемо. Курс уже практически не зависит от изменений цен на нефть. Предсказуемая бюджетная политика действует на бюджетное правило. Профицит бюджета создает буфер на пути различных изменений внешних условий, в том числе санкционного давления. Это все дает основания говорить о том, что мы даем предсказуемые сигналы для ведения бизнеса», — рассказал он.