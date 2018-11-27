Сбербанк , ВТБ и Почта Банк стали лидерами рейтинга эмитентов карт «Мир», составленного порталом Банки.ру по состоянию на 1 октября 2018 года.

На эту дату Сбербанк эмитировал 26,5 млн, ВТБ — 8,7 млн, а Почта Банк — 3,8 млн карт «Мир».

Лидеры рейтинга значительно нарастили «мировую» эмиссию с начала 2018 года. За девять месяцев количество выпущенных «Сбером» карт «Мир» выросло более чем в 1,5 раза. При этом за тот же срок ВТБ увеличил эмиссию в два раза, а Почта Банк — и вовсе почти в три раза.

В пятерку крупнейших эмитентов карт «Мир» также вошли РНКБ и Газпромбанк.