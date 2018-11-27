Управляющий директор дирекции развития цифровой экосистемы Сбербанка Александр Чеботарев на конференции «Корея — Россия. Диалог по экономическому сотрудничеству» предложил представителям корейского бизнеса и государственным структурам сформировать партнерства по целому ряду отраслей — таких, как электронная коммерция, телемедицина, финтех и биометрия.

Также Чеботарев поделился практическим опытом создания и развития экосистемы Сбербанка, говорится в сообщении кредитной организации.

Участники сессии «Цифровая экономика и инновации — новая область сотрудничества», где обсуждались перспективы взаимодействия Южной Кореи и России в инновационном секторе, рассмотрели перспективы создания зоны свободной торговли и формирования инновационной платформы для поддержки совместных российско-корейских стартапов. В частности, представителям Южной Кореи предложили разместить некоторые товары на площадке Bringly от «Яндекс.Маркета». А также использовать медицинский сервис DocDoc не только для туристов из Южной Кореи, но и для российских граждан с подключением южнокорейских клиник.