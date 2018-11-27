«Сбербанк Факторинг» подписал соглашение о сотрудничестве с крупнейшим в России розничным оператором в сегменте детских товаров группой компаний «Детский мир», в рамках которого поставщики ретейлера смогут воспользоваться факторингом в дочерней структуре Сбербанка и получать до 95 % от суммы поставки в день отгрузки товара.

По словам генерального директора «Сбербанк Факторинг» Игоря Лысенко, благодаря сотрудничеству с «Детским миром» теперь возможно предлагать поставщикам сети финансирование по факторингу, говорится в сообщении Сбербанка.

При этом «Сбербанк Факторинг» уже работает с крупнейшими федеральными сетями по продаже продуктов питания, товаров для дома и бытовой техники.