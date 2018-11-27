Продукты, необходимые для приготовления салата оливье к новогоднему столу, подорожали на 4%, рассчитали «Известия» на основе статистических данных о ценах за октябрь 2018 года. А вот селедка под шубой, которую россияне тоже привыкли видеть на праздничном столе, за 12 месяцев практически не подорожала.



Для определения индекса оливье Росстат обычно использует следующий рецепт салата: консервированные огурцы (500 г), горошек (380 г), картофель (500 г), морковь (200 г), куриные яйца (4 шт.), вареная колбаса (300 г), майонез (200 г) и репчатый лук (100 г).



В 2018 году оливье на семью из четырех человек обойдется в 325,3 рубля. В 2017-м его стоимость составляла 311,83 рубля, сообщал Росстат в октябре прошлого года. За 12 месяцев все ингредиенты салата, кроме картофеля, выросли в цене. Больше всего подорожали морковь (почти на 14%) и яйца куриные (на 12,5%). Колбаса вареная и лук репчатый выросли в цене не так существенно — на 4% и почти на 5% соответственно, зеленый горошек и огурцы консервированные — на 3%, а майонез — на 2%.

Стоимость другого классического блюда к празднику — селедки под шубой — практически не изменилась. В ценах на октябрь 2018-го салат обойдется в 153,1 рубля. А в прошлом году россияне тратили на него 152,54 рубля, подсчитывал Росстат. Для новогоднего стола предлагался следующий рецепт: соленая сельдь (350 г), картофель (400 г), столовая свекла (350 г), морковь (200 г), куриные яйца (2 шт.), репчатый лук (100 г), майонез (300 г).

В этом сезоне подешевел лишь один ингредиент для селедки под шубой, но самый главный: сама сельдь снизилась в цене на 6%. Больше всего подорожала столовая свекла — на 25%, цены на морковь и куриные яйца выросли на 14% и 12,5% соответственно, а на репчатый лук и майонез — на 5% и 2% соответственно.

По данным Росстата, инфляция в РФ в октябре 2018 года ускорилась до 0,4%, в годовом выражении — до 3,5% (с 3,4% в сентябре). При этом за январь — октябрь индекс потребительских цен вырос на 2,9%. Таким образом, стоимость оливье росла быстрее инфляции.

Впрочем, в декабре ингредиенты для основных новогодних салатов могут несколько подорожать. По словам экспертов, цены на овощи вырастут на 20%. Это может повлиять на стоимость селедки под шубой, в цене которой на овощи приходится одна шестая часть. Вклад овощей в стоимость оливье незначителен.