Более трети россиян (35%) считают, что жизнь российского общества в ближайшие пять лет изменится в лучшую сторону, причем 7% из них заявляют об этом с абсолютной уверенностью. Об этом свидетельствуют результаты всероссийского опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир» в октябре этого года.

Значительно чаще, чем в среднем по выборке, о возможности изменений в лучшую сторону заявляли респонденты самой молодой возрастной группы (18—24 лет): 40% из них считают, что жизнь в России, скорее всего, изменится в лучшую сторону. Среди россиян старше 60 лет в позитивные изменения верит лишь каждый четвертый (25%).

Аналогичный вопрос задавался респондентам и в отношении изменений в их личной жизни. Выяснилось, что четверо из десяти опрошенных (43%) считают, что их жизнь вскоре изменится в лучшую сторону. Причем драйвером позитивного настроя снова стала молодежь — 72% респондентов в возрасте 18—24 лет ждут от предстоящих пяти лет положительных изменений в своей жизни. Почти такая же доля респондентов, как и в вопросе изменений в обществе, не видит предпосылок к изменениям в личной жизни в ближайшие годы — 42%. Отъявленными пессимистами себя показали 15% россиян.

«Полученные результаты свидетельствуют о достаточно позитивном общем настрое наших соотечественников. Эта тенденция подтверждается и другими исследованиями «Ромир», — поясняет президент исследовательского холдинга «Ромир», вице-президент Gallup International Андрей Милехин. — В рамках международных проектов Gallup International индекс оптимизма с прогнозом на текущий год, правда, оказался немного ниже, чем результаты нынешнего опроса, за счет меньшего числа оптимистов (25%) при почти таком же количестве тех, кто не ждет кардинальных изменений (47%). Это говорит о том, что в годовой перспективе россияне трезво оценивают ситуацию, а в пятилетнем разрезе все же видят перспективы для развития, а значит, и изменений в лучшую сторону. Индекс же личного счастья россиян в конце прошлого года находился на отметке 50 процентных пунктов. Счастливыми тогда себя назвали 55% опрошенных, а несчастливыми — всего 5%. И отрадно видеть, что более 80% россиян по-прежнему считают, что в ближайшие годы их личная жизнь хуже не станет, а даже, наоборот, имеет шансы только улучшиться. Внутренняя гармония, свое место в обществе, возможности для личного развития оказываются сильнее экономических трудностей».



В репрезентативном опросе приняли участие 1,5 тыс. респондентов старше 18 лет из всех типов населенных пунктов и всех федеральных округов России.