РНКБ начнет выпуск бесконтактных и цифровых карт «Мир» уже в 2019 году. Об этом порталу Банки.ру рассказал вице-президент, директор по розничному бизнесу РНКБ Николай Билан.

«Главная концепция развития продуктовой линейки карт «Мир» РНКБ на 2019 год — начало массового выпуска бесконтактных карт «Мир», а также развитие бесконтактных платежей, что, по нашему мнению, приведет к увеличению оборотов по картам «Мир» в платежных терминалах РНКБ не менее чем в два раза, — поделился Билан. — Кроме того, мы планируем начать выпуск цифровых карт «Мир» (без выпуска физической карты), а также обеспечить использование карт «Мир» РНКБ в предоставлении нефинансовых сервисов и услуг крымчанам».

На 1 октября 2018 года РНКБ занимает четвертую строчку рейтинга эмитентов карт «Мир», составленного порталом Банки.ру. На эту дату кредитная организация выдала около 2 млн национальных платежных карт.

РНКБ является опорным банком Крымского полуострова, а также крупнейшим эмитентом и эквайером карт «Мир» на нем.