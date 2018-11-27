Решение BSS для малого бизнеса на платформе Digital2Go теперь поддерживает работу популярной в среде малого и среднего бизнеса интернет-бухгалтерии «Моё дело». Интеграция реализована на условиях концепции партнерской стратегии White Label. Это подразумевает, что для клиента банка интерфейс бухгалтерии будет выглядеть так же, как интерфейс интернет-банка, а вход туда — как переход по ссылке.

Интернет-бухгалтерия «Моё дело» предоставляет ряд сервисов, которые прекрасно вписываются в концепцию решения для малого бизнеса на платформе Digital2Go и будут востребованы пользователями, а именно:

Налоговый календарь для информирования клиента о необходимых действиях и простому переходу к выполнению той или иной задачи в электронной бухгалтерии.

Расчет налогов на основе оборотов в банке.

Формирование налоговых платежей, на основе расчета налогов.

Налоговая отчетность - сервис самостоятельно формирует и подает ее в налоговую инспекцию.

Все, что требуется от пользователя при работе с интернет-бухгалтерией «Моё дело» — следить за налоговым календарем и заносить данные по контрагентам и сотрудникам в сервис. Сервис будет загружать выписки из банка, напоминать об отчетных датах, рассчитывать налоги и зарплату, готовить отчеты и документы.

«Мы автоматизировали большую часть работы бухгалтера. Сервис умеет сам рассчитывать налоги, создавать счета, заполнять декларации и отправлять онлайн, - комментирует генеральный директор сервиса «Моё дело» Сергей Панов. - Автоматизация позволяет предпринимателем вести свою бухгалтерию самому, а бухгалтерам сосредоточится на том, как сделать бизнес более прибыльным».

«Для нашего нового решения, специально разработанного для предпринимателей малого и среднего бизнеса важно наличие такого сервиса, как интернет-бухгалтерия «Моё дело», - отмечает директор направления Digital2Go Елена Захарова. – Значительная часть нашей целевой аудитории уже работает с «Моим делом» или готова воспользоваться сервисом».

Решение для малого и среднего бизнеса на платформе Digital2Go создано с нуля за рекордно короткий срок – всего 6 месяцев. В процессе разработки продукта учитывались потребности будущих пользователей: простота в использовании, удобство, высокая скорость работы и функциональность. Во главе угла – удобство выполнения повседневных операций и доступность решения насущных задач.

Важным фактором, обеспечившим успех решения на платформе Digital2Go, стало активное участие в производственном цикле специалистов Markswebb. Они обладают глубокой экспертизой и пониманием, каким должен быть правильный интернет-банк для МСБ. Соответствие решения на платформе Digital2Go жестким и высоким требованиям методики оценки эффективности Markswebb позволило ему войти в ТОП-5 рейтинга Business Internet Banking Rank 2018.

Источник: Компания BSS