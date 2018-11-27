Банк России думает над тем, чтобы пересмотреть существующие нормативы для микрофинансовых организаций в наступающем году. Об этом сообщил заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин во время своего выступления на Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности в Санкт-Петербурге.

«Мы думаем над тем, чтобы в 2019 году еще раз пересмотреть ту систему нормативов МФО, которые есть, — уточнил Чистюхин. — Вполне возможно, что по ряду направлений эти требования будут изменены».



