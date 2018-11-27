Российская ассоциация криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) объявила о старте акселерационной программы, которая на начальном этапе будет работать в онлайн-формате. По сути, акселератор призван сформировать русскоязычный ICO и блокчейн массмаркет, инфраструктура которого на данный момент отсутствует на рынке в принципе.

Ключевое отличие акселерационной программы РАКИБ – минимальный порог для запуска и входа на криптовалютный рынок для молодых и перспективных блокчейн-стартапов, говорится на сайте ассоциации .

Партнером РАКИБ в запуске акселератора стала компания Neironix, которая займется экспертизой проектов.

О своих намерениях принять участие в программе заявили уже порядка 20 блокчейн-стартапов, которые представили члены ассоциации. По словам вице-президента РАКИБ по акселерации и куратора проекта Виктора Гончарука, к началу следующего года акселератор планирует довести количество участников до 40-50 проектов в ранних стадиях развития, лучшие из которых получат возможность поддержки и пилотирования в хронологических рамках четырех-пяти месяцев.