Агентство RAEX («РАЭКС-Аналитика») подготовило рэнкинг крупнейших лизинговых компаний России в сегменте лизинга авиационной техники по итогам девяти месяцев 2018 года. Объем нового бизнеса в лизинге авиатехники по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 10% и составил 130,3 млрд рублей, из которых 6,5% приходится на вертолетную технику, говорится в материале RAEX .

Агентство RAEX («РАЭКС-Аналитика») подготовило рэнкинг крупнейших лизинговых компаний России в сегменте лизинга авиационной техники по итогам девяти месяцев 2018 года. Объем нового бизнеса в лизинге авиатехники по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 10% и составил 130,3 млрд рублей, из которых 6,5% приходится на вертолетную технику, говорится в материале RAEX .

При этом доля сегмента в топ-100 уменьшилась с 18% до 13% в совокупном объеме нового бизнеса. Аналитики RAEX полагают, что так происходит не из-за сокращения рынка авиализинга, а из-за роста других сегментов. Доля авиализинга в совокупном объеме лизингового портфеля составляет 21%.

«Мы ожидаем, что авиализинг в среднесрочной перспективе может стать одним из наиболее стабильно развивающихся сегментов рынка, — комментирует генеральный директор RAEX Дмитрий Гришанков. — В качестве поддерживающих факторов в будущем можно рассматривать успешное завершение программы МС-21, продвижение самолетов SSJ 100 на экспортные рынки, меры, направленные на развитие региональных авиаперевозок».

На авиализинг приходится больше 80% нового бизнеса в сегменте оперативного лизинга. Это позволяет сделать вывод, что сделки с авиатехникой играют ключевую роль в этой сфере.

Для рынка лизинга самолетов и сопутствующей техники, как и в прошлом году, характерна сверхвысокая концентрация на лидерах. На топ-тройку компаний в этом сегменте за девять месяцев 2018 года пришлось больше 93% нового бизнеса.



Напомним, в октябре было объявлено о разделении бизнесов агентства RAEX («РАЭКС-Аналитика») и кредитного рейтингового агентства «Эксперт РА». В этой связи организации отдельно друг от друга проводили анкетирование лизингодателей по итогам девяти месяцев.