Решение полностью автоматизирует процесс подготовки, контроля и выпуска обязательной отчетности для предоставления в ЦБ РФ. В рамках проекта будет настроен единый унифицированный процесс формирования отчетности для банков группы АО «СМП Банк».

Увеличение объема бизнеса банка, а также количества операций, выполняемых при подготовке отчетности вручную, потребовало от банковской группы пересмотреть подход к формированию отчетности и выбрать ИТ-систему, которая унифицирует процесс подготовки отчетности в банках группы, позволит сократить затрачиваемое на это время, избежать появления ошибок и снизить количество ручных операций, а также предоставит инструментарий для анализа полученных данных. В качестве такого инструмента банковская группа выбрала решение от компании R-Style Softlab.

«Решение компании R-Style Softlab позволит банковской группе формировать отчетность по единым алгоритмам и правилам, а также поможет сократить время, затрачиваемое специалистами на формирование регуляторной отчетности и минимизировать операционные риски»,— отметил Заместитель Председателя Правления, Главный бухгалтер ПАО «МОСОБЛБАНК», Группа АО «СМП Банк» Дмитрий Карпушин.

«Наш опыт работы с «СМП Банком» начался с автоматизации налогового учета операций с ценными бумагами, — сообщила Юлия Кветкина, директор департамента аналитических систем компании R-Style Softlab. — Следующим шагом успешного сотрудничества стал проект автоматизации выпуска отчетности для ЦБ РФ. При работе над проектом мы не только предложили банку функциональность, уже активно используемую другими клиентами и поддерживающую все актуальные на текущий момент изменения законодательства, но и учли особенности ИТ-ландшафта банков группы. В результате проекта банки получат удобное и полностью адаптированное к их требованиям промышленное решение».

Для справки:

АО «СМП Банк» – крупный универсальный коммерческий частный банк, предлагающий клиентам широкий спектр современных банковских продуктов и услуг: кредитование физических и юридических лиц, депозиты, РКО, эквайринг, банковские гарантии, зарплатные проекты, аренда сейфовых ячеек, возмещение по чекам Tax Free и др. Банк работает на российском рынке с 2001 года и входит в число 30 крупнейших российских кредитных организаций по размеру активов. Более подробно на сайте .

R-Style Softlab — ведущий российский разработчик и интегратор банковского ПО. Компания развивает бизнес по направлениям: дистанционное банковское обслуживание и фронт-офис, аналитические бизнес-приложения и хранилище данных, автоматизированные банковские системы, системы взаимодействия банков с госорганами. Кроме того, оказывает кредитным организациям сопутствующие услуги по построению комплексных интеграционных SOA-решений и администрированию систем управления базами данных. Решения R-Style Softlab используются в каждом третьем банке, действующем на территории Российской Федерации. Среди заказчиков: Сбербанк России, Россельхозбанк, «Почта Банк», ФК «Открытие», Альфа-Банк, Газпромбанк и многие другие.

Источник: R-Style Softlab