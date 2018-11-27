Ужесточать ответственность чиновников и исполнителей за невыполнение майских указов или планов правительства — не лучший путь. Такую точку зрения озвучил президент России Владимир Путин, выступая на форуме «Россия зовет!».

«Что касается наказания, то у нас, как всегда это бывает, вы знаете это выражение, — по результатам чего бы то ни было у нас награждают непричастных и наказывают невиновных. По этому пути нам лучше не идти и не думать о том, кого нужно наказать. А нужно думать о том, что сделать дополнительно, чтобы реализовать те амбициозные планы, которые мы перед собой ставим. Такие планы у нас есть», — отметил глава государства.

Ранее, на первой панельной сессии форума, глава Счетной палаты Алексей Кудрин поставил вопрос об ответственности чиновников за недостижение стратегических целей. По его словам, поставленные шесть лет назад цели по увеличению инвестиций до 27% от ВВП, повышению производительности труда на 50% и созданию 25 млн высокопроизводительных рабочих мест в итоге не реализованы.

«Мы вообще-то слышали, что кого-то пожурили за это, кто-то лишился своего поста министра? Я не слышал об этом», — констатировал Кудрин. Он подчеркнул, что контроль ведется только за исполнением текущих поручений президента или правительства.