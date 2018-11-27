За счет импортозамещения, которое активно развивается из-за торговых ограничений, растет российское производство, среди них — сельское хозяйство, машиностроение и нефтегазовое оборудование. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в ходе выступления на форуме «Россия зовет!».

«Помимо сельского хозяйства, у нас в области транспортного машиностроение 95% или 98% продукции стало уже сейчас отечественного производства. Раньше у вас покупали значительную часть, теперь сами делаем — 98% или 95% отечественного производства транспортного машиностроения. Автомобиль — да, в автопроме 85%, но это, в том числе, результат такой глубокой локализации, договорились с партнерами, прежде всего из европейских стран», — рассказал Путин.