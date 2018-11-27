Президент России Владимир Путин подписал закон о дополнительной настройке ряда положений Налогового кодекса, которые касаются возмещения НДС, налогообложения контролируемых иностранных компаний, а также начисления пеней и штрафов. Соответствующий закон, принятый Госдумой 15 ноября и одобренный Советом Федерации 23 ноября, опубликован на информационном портале правовой информации.

Документ, в частности, регулирует вопросы пеней и штрафов: в случае просрочки по уплате налогов сумма пеней, начисленных на недоимку, не может превышать размер неуплаченного налога. Закон также предусматривает случаи, при которых пени на сумму недоимки по налогу не будут начисляться, если налогоплательщик будет применять так называемые симметричные корректировки. Речь идет о ситуации, когда в контролируемой сделке одной стороне начисляют налоги, а вторая может уменьшить их соответственно начисленной сумме.

Упрощается порядок признания физических лиц и отдельных категорий организаций фактическими получателями дохода. В случае указания публичной, государственной компании или физического лица в качестве лица, которое иностранная организация признает фактическим получателем дохода, дополнительно документально обосновывать наличие фактического права на доход им не потребуется.



Также на физических лиц — налоговых резидентов РФ распространяются льготы по НДФЛ при продаже имущества, находящегося в собственности свыше предельного срока владения (три года).

Федеральная налоговая служба получает полномочия определять особенности учета в налоговых органах организаций в зависимости от объема поступления от них налогов, сборов, страховых взносов и показателей финансово-хозяйственной деятельности (включая суммарный объем полученных доходов, среднесписочную численность работников, стоимость активов).

От НДС освобождаются услуги по техническому управлению морскими судами и судами смешанного (речного либо морского) плавания, оказываемые иностранным лицам, не состоящим на учете в налоговых органах в качестве налогоплательщиков и эксплуатирующим такие суда, зарегистрированные в судовых реестрах иностранных государств. Перечень таких услуг определяется правительством РФ.

Уточняется перечень налоговых агентов по НДС: из него исключаются физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, которые арендуют федеральное, муниципальное имущество либо имущество субъекта РФ. Вводится так называемый реверсный НДС для сборщиков макулатуры, это означает, что с 2019 года они снова будут уплачивать НДС, от которого были освобождены с июня 2016-го.

До 1 января 2021 года продлевается срок применения понижающего коэффициента 0,7 при уплате госпошлины с использованием единого портала госуслуг.