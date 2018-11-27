«Пенсии россиян будут расти», — пообещал президент России Владимир Путин. Об этом он сообщил в ходе выступления на форуме «Россия зовет!».

«Пенсии будут расти. Это вопрос решенный», — сказал он.

Кроме того, президент отметил, что работа пенсионных фондов в России должна быть направлена на то, чтобы россияне чувствовали выгоду от того, что вкладывают свои накопления в них.

«Мы не закрываем саму тему пенсионных фондов и накопительных, частных, государственных. Мы исходим из того, что эти фонды, их работа должна быть организована таким образом, чтобы эти преимущества совершенно очевидно почувствовали те люди, которые отчисляют свои средства на эти пенсионные фонды, чтобы там ничего не развалилось, чтобы они эффективно управлялись, чтобы люди чувствовали выгоду от того, что они откладывают такие накопления в эти фонды. Чтобы и инфляционные процессы не влияли таким образом, чтобы деньги исчезли, чтобы они проводили взвешенную, реалистичную и эффективную экономическую политику», — передает слова президента РИА Новости .



Показатели зарплат и пенсий должны выражаться в реальных деньгах , а не в процентах и усредненных данных, заявлял ранее президент. «Нам нужно не формулировки красивые и гладкие формулировать и писать на бумажке, а нужно, чтобы все это было в жизни, чтобы изменения дошли до каждого человека, чтобы люди почувствовали. В том числе, кстати говоря, по результатам общей работы и на уровне жизни — на уровне заработной платы, на пенсиях», — добавил глава государства.

По оценкам Счетной палаты, правительству удастся выполнить обещания по увеличению размера пенсий в рамках пенсионных изменений. «Выполнит ли правительство свои обещания по повышению обеспечения пенсионеров, повышению пенсий? Я считаю, что да. По нашим оценкам, правительство выполнит эти свои пункты, которые они декларировали», — заявлял Кудрин в октябре.

3 октября 2018 года президент подписал закон о пенсионных изменениях. В соответствии с принятым законом устанавливается увеличение пенсионного возраста на пять лет: с 60 до 65 лет — для мужчин, с 55 до 60 лет — для женщин. Изначально правительство РФ, которое и внесло документ в Госдуму, предлагало поднять пенсионный возраст для женщин до 63 лет, однако затем президент России Владимир Путин предложил понизить эту планку до 60 лет. Также с изначально предложенного сокращается на три года стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию: для мужчин с планировавшихся 45 до 42 лет, для женщин — с 40 до 37 лет.

Минфин России предусмотрел финансирование увеличения пенсий и обязательств, возникающих с учетом президентских поправок к законопроекту об изменении пенсионного законодательства, заявлял также первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.