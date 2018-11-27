Российская экономика адаптировалась к внешним шокам, а иностранные инвесторы уверены в завтрашнем дне. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Россия зовет!».

«Даже искусственно создаваемые трудности... российская экономика адаптируется к этим сложностям, чувствует себя уверенно, создает условия для своего внутреннего развития... инвестиции в основной капитал опережают темпы роста ВВП. Это говорит о том, что инвесторы уверены в завтрашнем дне, они понимают, какую политику проводят финансовые власти Российской Федерации. Она является стабильной, надежной и предсказуемой. А к внешним шокам экономика адаптировалась, о чем говорят многие перечисленные мной факторы», — отметил Путин.