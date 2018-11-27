У российского правительства нет цели уходить от доллара, но оно вынуждено это делать. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Россия зовет!».

«У нас нет цели уходить от доллара, но мы вынуждены это делать. Это не потому, что в правительстве не хотят. Мы просто не хотим делать ничего такого резкого, что вредило бы нам самим. Но для того, чтобы сделать мировую экономику более устойчивой, более прогнозируемой, а расчеты более эффективными и надежными, конечно, альтернативные пути будут найдены», — сказал он.