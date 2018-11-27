Новые и действующие пользователи криптовалютной биржи KuCoin, в том числе и из России, смогут вносить депозиты при помощи кредитных и дебетовых карт, сообщила биржа. Это произойдет благодаря ее сотрудничеству с процессинговым сервисом Simplex.

Как напоминает Ttrcoin , ранее услугами Simplex для прямой продажи криптовалюты своим пользователям воспользовался портал Litecoin.com. Сервис Simplex был основан в 2014 году и сотрудничает с такими компаниями, как Shapeshift, BRD, Litecoin Foundation, Mycrypto, XAPO и Changelly.