Компания «Платформа ОФД» упростила и ускорила пользовательские процессы в личном кабинете для бизнеса.

Таким образом, автоматизированная регистрация касс теперь интегрирована с сервисом подсказок, а при добавлении контрольно-кассовой техники (ККТ), большая часть информации о компании будет заполняться автоматически. В меню отдельно выделен раздел «Электронные чеки», который используется для отправки чеков по e-mail, СМС, для брендирования чеков, говорится в сообщении компании.

У партнеров «Платформы ОФД» появились дополнительные инструменты поиска ККТ, клиентов, а также по созданию собственных фильтров поиска. Специально для партнерской сети разработан функционал для мониторинга и перевода клиентов на ФФД 1.05 и ставку НДС 20%, которые обязательны с 1 января 2019 года.