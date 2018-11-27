Американская платежная валютная система CLS Group запустила CLSNet – блокчейн-сервис для платежного неттинга, то есть взаимозачета встречных требований и определения обязательств в процессе клиринга сделок с ценными бумагами. Сервис разрабатывался совместно с IBM.

Как сообщает Ttrcoin , CLSNet описывается в пресс-релизе как «первая глобальная корпоративная блокчейн-система для валютного рынка». Принять участие в ее использовании уже «согласились» шесть международных организаций.

При этом финальное тестирование сервиса длится с июля, а 14 ноября на конференции IBM Think Tank CLS Group анонсировала его скорый запуск.