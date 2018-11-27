Денежно-кредитная и фискальная политика России полностью адекватны текущей ситуации. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, выступая на форуме «Россия зовет!».

«Мое мнение, что денежно-кредитная и фискальная политика полностью адекватны текущей ситуации. России нельзя повторять пример Турции, которая через кредитную накачку в конце прошлого года получила очень высокие темпы экономического роста и сейчас уже находится в рецессии», — сказал он.

