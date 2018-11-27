Россияне во время «черной пятницы» активнее всего покупали одежду и цифровой контент. Такие данные представила Национальная система платежных карт.

Акция проходила в этом году с 23 по 25 ноября. По данным НСПК, в этот период количество операций по банковским картам увеличилось на 50% по сравнению с прошлым годом, а общая сумма трат — на 48%.

Анализ активности держателей банковских карт показывает, что в дни проведения самой масштабной распродажи года россияне чаще всего покупали одежду. Прирост числа операций в этой категории составил 64% по отношению к началу ноября. В сравнении с прошлым годом число безналичных покупок в магазинах одежды возросло на 41% при одновременном росте суммы потраченных здесь средств на 217%.

Особенным спросом пользовалась одежда для активного отдыха и спорта. Прирост в этой категории составил 94%. Тратили на такие покупки жители нашей страны в среднем 5 206 рублей. В магазинах женской одежды прирост по операциям составил 86%, средний чек — 3 550 рублей.

В магазинах бытовой техники средний чек в «черную пятницу» составил 8 603 рубля. Их популярность выросла к прошлому году на 29%, а сумма потраченных здесь денежных средств — на 43%.

Интересным трендом 2018 года НСПК называет стабилизацию покупательского интереса к косметическим товарам. «Несмотря на то, что, по статистике, косметика считается одной из самых востребованных во время распродаж покупок, в этом году россияне активно покупали ее на протяжении всего месяца, а не только во время «черной пятницы». Тем не менее по отношению к прошлому году сумма потраченных средств на косметику возросла на 121%. Средний чек в таких магазинах в период с 23 по 25 ноября составил 1 974 рубля», — рассказывает начальник отдела маркетинговых исследований и аналитики НСПК Ирина Лобанова.

Еще одной характерной тенденцией «черной пятницы» этого года в НСПК называют возрастающий интерес россиян к цифровому контенту. Прирост количества покупок виртуальных игр составил 125%, а сумма потраченных средств по отношению к прошлому году возросла на 93%. Тратили на покупку цифрового контента россияне в среднем 233 рубля. «Также мы наблюдаем значительное увеличение внутриигровых платежей в онлайн-играх. Средний чек в этой категории выше, чем при оплате цифрового контента, и составляет 1 058 рублей. Общее количество таких безналичных операций увеличилось на 103% по отношению к прошлому году», — указывает Лобанова.

В целом в дни акции количество покупок по картам в Интернете возросло по сравнению с прошлым годом на 77%, при этом 51% опрошенных россиян готовы оплачивать онлайн-покупки до их получения.

Несмотря на то, что «черная пятница» началась фактически с ночи 23 ноября, максимальное количество операций по картам пришлось на 24 ноября, выяснили в числе прочего в НСПК.



АО «Национальная система платежных карт» — оператор национальной платежной системы «Мир» .