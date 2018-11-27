Национальная система платежных карт (НСПК) совместно с банками-партнерами сосредоточится на развитии продуктов для повышения коммерческой («небюджетной») эмиссии карт «Мир» . Об этом Банки.ру рассказали в НСПК (оператор национальной платежной карты «Мир»).

Национальная система платежных карт (НСПК) совместно с банками-партнерами сосредоточится на развитии продуктов для повышения коммерческой («небюджетной») эмиссии карт «Мир» . Об этом Банки.ру рассказали в НСПК (оператор национальной платежной карты «Мир»).

По словам представителей НСПК, 2019 год станет для ПС «Мир» годом, когда она вместе с банками-партнерами сосредоточится на коммерческом распространении карт «Мир». То есть на продвижении национальной платежной карты среди населения, которое делает выбор в пользу того или иного карточного продукта самостоятельно.

На текущий момент большинство карт «Мир» выдано сотрудникам бюджетной сферы в рамках зарплатных проектов. С конца 2019 года стартует массовый перевод пенсионеров на национальные платежные карты.

По состоянию на 1 октября 2018 года в России эмитировано более 49 млн карт «Мир».