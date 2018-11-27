Новикомбанк предоставил «Омскому каучуку», который входит в группу компаний «Титан», банковские гарантии исполнения обязательств по договорам целевого займа, заключенного с Фондом развития промышленности. При этом сумма сублимита составила 931 млн рублей, а общая сумма кредитного риска достигла 1,83 млрд рублей.

Гарантии касаются исполнения обязательств завода «Омский каучук» по таким проектам, как «Импортозамещающее производство изопропанола» и «Производство фенола (модернизация существующих мощностей производства фенола и изопропилбензола)», которые предполагают обновление производственных мощностей, а также создание производства химически чистого изопропанола, говорится в сообщении кредитной организации.