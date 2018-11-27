Нынешняя ситуация на Украине никак не скажется на устойчивости банковской системы России. Об этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила в кулуарах форума «Россия зовет!».

«Риски российской банковской системы на Украине очень ограниченны. Никоим образом это (нынешняя ситуация на Украине. — Прим. ред.) не скажется на устойчивости банковской системы в России», — сказала она.

«Те банки, которые имеют свои «дочки» на Украине, понимали эту ситуацию, сокращали бизнес на Украине», — заключила Набиуллина.

