Центральный банк создал систему передачи финансовых сообщений (СПФС), и при необходимости она может полностью заменить международную SWIFT. Об этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила в ходе пресс-подхода на форуме «Россия зовет!».

«У нас внутри России есть собственный аналог SWIFT. Центральным банком была создана система передачи финансовых сообщений, и при необходимости она полностью может заменять SWIFT, и она работает внутри России. Мы ведем с партнерами за рубежом переговоры о том, что они также могут подключаться к этой системе для передачи финансовых сообщений», — рассказала она.

При этом Набиуллина подчеркнула, что вся ситуация вокруг SWIFT стимулирует многие страны, не только Россию, смотреть на альтернативные системы передачи финансовых сообщений.

«Здесь Россия достаточно продвинулась, и мы готовы кооперироваться с партнерами за рубежом», — подытожила она.