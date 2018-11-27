При этом глава ЦБ подчеркнула, что вся ситуация вокруг SWIFT стимулирует многие страны, не только Россию, смотреть на альтернативные системы передачи финансовых сообщений.
Центральный банк создал систему передачи финансовых сообщений (СПФС), и при необходимости она может полностью заменить международную SWIFT. Об этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила в ходе пресс-подхода на форуме «Россия зовет!».
«У нас внутри России есть собственный аналог SWIFT. Центральным банком была создана система передачи финансовых сообщений, и при необходимости она полностью может заменять SWIFT, и она работает внутри России. Мы ведем с партнерами за рубежом переговоры о том, что они также могут подключаться к этой системе для передачи финансовых сообщений», — рассказала она.
При этом Набиуллина подчеркнула, что вся ситуация вокруг SWIFT стимулирует многие страны, не только Россию, смотреть на альтернативные системы передачи финансовых сообщений.
«Здесь Россия достаточно продвинулась, и мы готовы кооперироваться с партнерами за рубежом», — подытожила она.
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