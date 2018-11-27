Московский кредитный банк предоставил крупнейшему российскому экспортеру зерна ТД «РИФ» предэкспортное финансирование в рамках мультивалютного кредитного договора, также экспортер воспользовался возможностями от банка в части субсидируемого кредитования, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

По словам начальника управления продаж продуктов документарного и международного бизнеса Натальи Баховой, одной из приоритетных стратегий банка является обслуживание компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность, а одним из главных экспортных направлений остается сельскохозяйственный рынок.

За прошедшие 17 лет экспорт сельхозпродукции и продовольствия из России вырос в 15 раз — с 1,3 млрд долларов в 2000-м до, оценочно, 20,1 млрд долларов в прошлом году. В 2017 году был обновлен исторический рекорд по сбору зерна, составивший 135,4 млн тонн.