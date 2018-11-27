Спрос на новые российские еврооблигации оказался существенно больше объема размещения, а заявки на покупку подали преимущественно инвесторы из Великобритании, континентальной Европы, а также США. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте Минфина в среду, 28 ноября.

Как напоминают в ведомстве, вчерашнее размещение семилетних российских суверенных еврооблигаций, номинированных в евро, стало первым с 2013 года. Объем размещения составил 1 млрд евро по номиналу.

«Показательными результатами размещения стали: сохранение устойчивого спроса иностранных инвесторов на российские долговые инструменты и подтверждение способности России осуществлять заимствования на длительные сроки по приемлемым рыночным уровням, несмотря на не самый благоприятный внешний фон; диверсификация валютного долгового портфеля России, состоящего преимущественно из бумаг, номинированных в долларах США; расширение базы держателей государственных ценных бумаг Российской Федерации», — указывают в финансовом ведомстве.

Там также отмечают, что «первое за долгое время размещение еврооблигаций в евро стало логичным шагом к формированию репрезентативной кривой доходности суверенных еврооблигаций России, номинированных в евро, что способствует созданию более благоприятных условий для осуществления заимствования в евро российскими корпоративными эмитентами».



Количество выпущенных еврооблигаций «Россия-2025» составило 10 тыс. штук номинальной стоимостью 100 тыс. евро за бумагу. Дата технического размещения — 4 декабря 2018 года, погашения — 4 декабря 2025-го. Цена размещения одной облигации — 99,221% от номинальной стоимости. Ставка купонного дохода по всем купонам — 2,875% годовых, доходность к погашению облигаций — 3% годовых. Купонный доход будет выплачиваться ежегодно.