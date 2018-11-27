Минфин РФ обсуждает с банками возможность синхронизации введения требований о выплате дивидендов на уровне не менее 50% прибыли по МСФО с графиком внедрения «Базеля III», сообщил замминистра финансов России Владимир Колычев.

«У некоторых банков возникают вопросы, связанные с синхронизацией 50% (норматив выплаты дивидендов. — Прим. ред.) и постепенного увеличения требований по достаточности капитала в соответствии с графиком ЦБ, это тоже обсуждаем», — сказал Колычев журналистам в кулуарах форума ВТБ «Россия зовет!».

Он пояснил что речь в том числе идет о втором по величине российском госбанке — ВТБ, при этом для первого по величине — Сбербанка — никаких изменений в дивидендной политике не планируется. «По Сбербанку мы договорились в прошлом году по постепенному выходу (на норматив выплаты дивидендов в 50% прибыли), так никаких изменений», — сказал он.

«Базель III» является ключевым элементом политики Базельского комитета по банковскому надзору после мирового финансового кризиса 2008—2009 годов и направлен на повышение устойчивости банковских систем в странах «Группы 20».