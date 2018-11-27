Минфин России не выполнит план по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) на внутреннем рынке в текущем году, несмотря на то что он уже был снижен в ходе последних поправок в бюджет-2018. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Мы, конечно, не выполним план по ОФЗ (на 2018 год.— Прим. ред.), но последние аукционы показывали достаточно хороший спрос», — сказал он.

Ранее Минфин РФ сообщал, что сократил план по чистым заимствованиям на 2018 год на 400 млрд рублей.