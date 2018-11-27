Инвесторы выкупили весь объем предложенных Минфином облигаций на аукционе Мосбиржи в среду, 28 ноября. Бумаги объемом 5 млрд рублей распроданы по цене 91,5% от номинала, доходность размещенного выпуска составила 8,7%. Это соответствует средней доходности рынка гособлигаций — индекс RGBITR последние два дня торгуется с доходностью 8,7—8,78%.

На прошлой неделе Минфин предложил инвесторам ОФЗ на вдвое большую сумму — 20 млрд рублей, продав трех- и шестилетние ОФЗ с доходностью 8,35% и 8,62% соответственно.

Представители ведомства не исключали, что попробуют продать облигации на 30 млрд рублей, однако, отмечают аналитики, на фоне негативной реакции рынка на события в Керченском проливе, Минфин решил снизить предложение.

«Мы не видим спекулятивного интереса для участия в сегодняшних аукционах: короткие бумаги неинтересны слишком низкой премией к ставкам денежного рынка, среднесрочные бумаги уязвимы к усилению санкционной риторики, а также к возросшей вероятности дальнейшего повышения ключевой рублевой ставки ЦБ РФ на следующем заседании», — написали в комментариях аналитики Райффайзенбанка.