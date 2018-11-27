Реальные зарплаты в РФ к 2036 году вырастут в 1,6 раза по сравнению с уровнем 2018 года, а реальные располагаемые доходы населения — в 1,5 раза. Такие данные представлены в опубликованном Министерством экономического развития в среду, 28 ноября, прогнозе социально-экономического развития РФ на период до 2036 года .

Базовый сценарий предполагает, что цена нефти марки Urals на мировом рынке в этом году составит 69,6 доллара за баррель, в 2019—2024 годах — 57,6 доллара, в 2025—2030-м — 52,2 доллара, в 2031—2036-м — 55,5 доллара.



Рост ВВП по итогам текущего года составит 1,8%, в последующие выделенные министерством периоды — 2,7%, 3,2% и 3% соответственно, а в общей сложности объем российской экономики увеличится в 2036 году по сравнению с 2018-м в 1,7 раза, как и объем промышленного производства. Оборот розничной торговли за последующие 18 лет должен вырасти в общей сложности в 1,6 раза, полагают в МЭР.

Также министерство ожидает роста инвестиций в основной капитал в 2,2 раза за весь прогнозный период. Самые высокие темпы роста ожидаются в 2019—2024 годах — 6,1% ежегодно после 2,9% в 2018-м с замедлением до 3% в последнем сегменте прогнозного периода.

В числе прочего в материалах МЭР говорится о прогнозируемых росте вовлеченности России в международную торговлю и увеличении объема торговли услугами. Так, доля экспорта услуг в ВВП вырастет с 3,7% в 2017 году до 5,3% в 2036 году, а доля импорта услуг — с 5,6% до 8,6%.

Годовая инфляция прогнозируется на уровне 3,4% в этом году и 4% далее, что соответствует таргету ЦБ.

В материалах МЭР представлен в том числе и прогноз по курсу доллара к рублю. Так, после 58,3 рубля в среднем за 2017 год он составит 61,7 рубля в 2018-м и постепенно дойдет до 75,2 рубля к 2036 году. При этом, например, в 2019 году прогнозируется курс в 63,9 рубля за доллар в базовом сценарии и 65,7 рубля — в консервативном.

Комментируя на состоявшемся на днях брифинге долгосрочный экономический прогноз МЭР, глава ведомства Максим Орешкин подчеркнул : «Понятно, что подготовка таких прогнозов — это попытка взглянуть на долгосрочные тренды. Невозможно точно предсказать, где мы будем находиться в 2036 году. Но посмотреть на основные тренды, к каким структурным изменениям они будут приводить, чтобы заранее, уже сейчас, реагировать на эти изменения с точки зрения социально-экономической политики, — это самое важное в этом процессе».

В числе важных глобальных трендов он выделил «позитивный демографический тренд и постепенное замедление роста производительности труда, которые в целом будут обеспечивать довольно стабильную долгосрочную динамику экономики — в районе чуть выше 3% ВВП». Орешкин уточнил, что среднесрочный (до 2024 года) прогноз пока не пересматривается: это целесообразно будет делать после первых итогов 2018 года и мониторинга эффектов, связанных с индексацией НДС с начала следующего года.

Еще одним важным ожидаемым трендом министр назвал серьезное увеличение доли услуг. По его словам, «экспорт и импорт услуг вырастет в структуре ВВП в 1,5 раза».



Прогнозируемую до 2036 года курсовую динамику он охарактеризовал как «небольшое укрепление реального курса рубля».

