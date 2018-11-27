Российская экономика в целом теряет из-за санкций, какой бы устойчивой она ни была. Такую точку зрения выразил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на форуме «Россия зовет!».

«Я всегда говорил, что последние четыре года, как санкции стали более существенными, примерно до 1% процента (ВВП. — Прим. ред.) мы в какие-то годы теряли. Сейчас примерно, по нашим оценкам, полпроцента ВВП мы недополучаем из-за санкций», — отметил Кудрин.

По словам главы Счетной палаты, российской экономике могут навредить не столько санкции, сколько структурные проблемы и падающие цены на нефть.