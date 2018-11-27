Существенная часть господдержки сейчас направляется малоэффективным организациям. Об этом в кулуарах форума «Россия зовет!» заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Отвечая на вопрос корреспондента НТВ, он согласился, что многие банки и компании привыкли рассчитывать на госпомощь.

«Это абсолютно справедливо, до триллиона рублей каждый год в виде субсидий, как правило, получают малоэффективные компании. Это наш бич. Это снижает ответственность. Мы не помним, чтобы невыполнение какого-то крупного показателя, поставленного президентом в предыдущий шестилетний период, чтоб кто-то пострадал или был смещен со своей позиции. По результатам у нас пока еще не достигает ответственность. Я думаю, что из-за этой функции, которой теперь будет содействовать Счетная палата, управление станет лучше», — отметил Кудрин.

Бывший министр финансов и глава ЦСР возглавил Счетную палату весной 2018 года, сменив Татьяну Голикову.